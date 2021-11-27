«Отгуляли день рождения Олюшки»: Игорь Крутой устроил вечеринку для жены в Дубае

Музыкант Игорь Крутой поделился свежим роликом на личной странице в Instagram. Таким способом знаменитость рассказал, как прошел день рождения его жены Ольги.

Крутой принял решение устроить вечеринку в кругу друзей и родственников. Для этого Игорь Яковлевич пригласил их в Дубай. Именно там композитор повеселился вместе с женой и гостями.

«Отгуляли день рождения Олюшки, впервые это сделали в Дубае, собрав большую часть друзей и родственников… Конечно же, Коля Басков и Филипп — это артисты огромного таланта, умеющие создавать неповторимую атмосферу праздника, что и произошло в этот замечательный вечер, моя огромная им благодарность за это… Под утро все довольные и счастливые разъезжались, будучи уверенными, что не за горами еще множество встреч в этом красивейшем месте – одном из самых привлекательных в мире… Буду держать вас, дорогие подписчики, в курсе, до новых встреч!», – похвастался Крутой.

Напомним, ранее Игорь Крутой забрал внука из роддома. Композитор не может нарадоваться внуку.

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