«Суд признал»: Элджей заплатит крупный штраф за административное правонарушение

Рэпер тем временем отдыхает на Кипре.

В июле Лига безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина потребовали проверить творчество Элджея на пропаганду наркотиков в клипе.

Накануне Зюзинский суд Москвы оштрафовал рэпера на 100 тысяч рублей. На заседании присутствовал его адвокат.

«Суд признал Алексея Узенюка (Элджей) виновным в совершении административного правонарушения по статье «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета». Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тысяч рублей», — цитирует приговор Пятый канал.

К слову, в эти дни Элджей отдыхает на Кипре в компании бывшей жены Насти Ивлеевой.

больше по теме Счастливы вместе: Настя Ивлеева и Элджей воссоединились Телеведущая опубликовала снимок рэпера в своем инстаграме.

Напомним, ранее в Следственном комитете заинтересовались клипом Моргенштерна, который проверят на пропаганду наркотиков.

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