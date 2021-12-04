«Суд признал»: Элджей заплатит крупный штраф за административное правонарушение

В июле Лига безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина потребовали проверить творчество Элджея на пропаганду наркотиков в клипе.
Накануне Зюзинский суд Москвы оштрафовал рэпера на 100 тысяч рублей. На заседании присутствовал его адвокат.
«Суд признал Алексея Узенюка (Элджей) виновным в совершении административного правонарушения по статье «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета». Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тысяч рублей», — цитирует приговор Пятый канал.
К слову, в эти дни Элджей отдыхает на Кипре в компании бывшей жены Насти Ивлеевой.
Напомним, ранее в Следственном комитете заинтересовались клипом Моргенштерна, который проверят на пропаганду наркотиков.
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