Сергей Жорин рассказал, действительно ли на Моргенштерна завели уголовное дело

СМИ пестрят новостями об исчезновении рэпера Моргенштерна. Так, Рен ТВ сообщает, что музыкант находится в одном из отелей на острове Палм-Джумейра в Дубае.

В прессе выдвигается версия, что Моргенштерн сбежал из страны после заявления председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, обвинившего артиста в торговле наркотиками. Неужели это тот самый случай, когда нет дыма без огня?

Ситуацию усугубляет то, что московский клуб Gipsy объявил, что концерт рэпера, запланированный на 26 ноября, переносится на следующий год.

«Друзья, к сожалению, Моргенштерн не сможет выступить в Gipsy. Концерт переносится на 2022 год. Мы сделали все, что в наших силах. Не ругайтесь, вы же понимаете, это произошло по независящим от нас причинам», — сообщается на сайте клуба.

Связано ли исчезновение Алишера Моргенштерна с недавним заявлением Александра Бастрыкина? Teleprogrmma.pro поговорила на эту тему с его адвокатом Сергеем Жориным.

— Сергей Викторович, говорят, что Алишер планирует перебраться в некую европейскую страну на ПМЖ. Вам что-то об этом известно?

— Я вообще первый раз слышу, что Алишер собирается куда-то переезжать. Я даже не видел такие материалы в СМИ, а тем более не слышал подобные новости от него.

— Существует ли уголовное дело в отношении музыканта?

— Никаких уголовных дел на сегодняшний день нет. И никто из правоохранительных органов за последнее время с нами не связывался, никого никуда не вызывал. А что сейчас происходит за кулисами всего этого, мне неизвестно.

— А как вы тогда объясните слова Александра Бастрыкина, обвинившего Моргенштерна в торговле наркотиками?

— Я уже неоднократно говорил о том, что Алишер Моргенштерн никогда не занимался продажей наркотиков. Ни в социальных сетях, ни где-либо еще. И не планирует заниматься. Он музыкант и зарабатывает на жизнь музыкой. Что касается высказывания Александра Ивановича, то по прошествии времени я анализировал его и сделал собственный вывод.

Вполне возможно, что эти слова были выдернуты из контекста и имелось в виду другое. Может быть, он имел в виду не продажу, а пропаганду. (Хотя я ни в коем случае не пытаюсь как-то интерпретировать слова председателя Следственного комитета).

Уже говорилось об административном наказании Алишера по поводу пропаганды. Хотя мы и не признаем этот факт. Но тем не менее, существует решение суда, уже вступившее в законную силу.

Возможно, это была оговорка. Когда общаешься с кем-то на протяжении долгого времени, можно оговориться. И вполне вероятно, что слушатели и журналисты активизировались и вцепились в эти слова Александра Ивановича. Все-таки я хочу надеяться, что имелась в виду не продажа, а пропаганда.

И отчасти это было выдернуто из контекста, потому что итак очевидно: Алишер не занимается продажей наркотиков. И думаю, что нашему уважаемому Следственному комитету это известно.

Напомним, что 23 ноября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе выступления на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» заявил, что Моргенштерн «торгует наркотиками в социальных сетях».

После этого в СМИ стала распространяться информация, что музыкант покинул страну. Сначала он уехал в Минск, где, по словам его концертного директора, принимал участие в закрытом мероприятии, а потом — в Дубай.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием событий!

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