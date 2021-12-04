Грандиозный, как сам Филипп: на день рождения дочки Киркоров заказал торт в форме Круэллы выше себя ростом

Огромный десерт на празднике произвел впечатление на всех гостей, а именинница осталась в восторге.

Король отечественной поп-музыки Филипп Киркоров с большим размахом отпраздновал десятилетие своего первенца – дочери Аллы-Виктории.

Артист учел все пожелания именинницы и создал настоящую сказку во дворце, с приглашением звезд, обилием деликатесов и угощений, а на десерт заказал грандиозный, как она сам, торт.

Когда все подарки были вручены, поздравительные речи произнесены, конкурсы пройдены, а музыкальные номера показаны, настало время именинного торта. Киркоров лично выкатил главное угощение вечера. Десерт просто поразил окружающих своими масштабами. Гости поспешили запечатлеть его на память

Это оказалась фигурка Круэллы, отрицательного персонажа диснеевской сказки, от которой сейчас фанатеет Алла-Виктория. Прекрасная и коварная, она держит на поводке своих любимцев-далматинцев. Торт оказался выше самого Филиппа Киркорова, чей рост, как известно, составляет 205 см.

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