И прическа не нужна: Собчак пришла на десятилетие дочки Киркорова в черном чепчике

Накануне звезды веселились на дне рождения дочки Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Имениннице исполнилось 10 лет, поэтому праздник стал настоящим пиром. Виновница торжества пожелала, чтобы ее день был проведен в стиле Круэллы – в черно-белых и алых тонах.

Звездные гости учли дресс-код вечеринки. Ксения Собчак, которая тоже была приглашена на праздник, предстала в черном брючном костюме, а на голове у нее красовался ажурный чепчик. Он переливался блеском страз и привлекал внимание окружающих.

Кстати, это уже второй выход Собчак в свет за последние дни, ради которого телеведущая пошла на настоящий эксперимент. На званом ужине журнала Vogue Ксения предстала в алом платье с лошадкой в руке, а на голове у нее красовалась огромная красно-белая коса в стиле Юлии Тимошенко.

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