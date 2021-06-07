Кинокритик Антон Долин обсудит с читателями свою книгу о сериале «Твин Пикс»

В 2021 году у кинокритика Антона Долина вышла новая книга «Твин Пикс. Дневник наблюдений», посвященная знаменитому сериалу американского режиссера Дэвида Линча. Автор пересмотрел любимую картину и представил на суд читателей свои размышления о ней, эпизод за эпизодом, создав своеобразный путеводитель по сериалу.

10 июня критик проведет онлайн-встречу с поклонниками «Твин Пикса», в ходе которой представит свою новую книгу и порассуждает о культовом сериале. Какое место в истории мирового кинематографа занимает Дэвид Линч? Какие режиссерские и сценарные приемы он использует в своих картинах?

Какое влияние данный сериал и полнометражные фильмы Линча оказали на американскую и мировую культуру? Какие загадки «Твин Пикса» по сей день пытаются решить зрители во всем мире? На эти и другие вопросы, в том числе и зрительские, автор ответит на встрече, организованной Библиотекой иностранной литературы имени Рудомино.

Видеотрансляция события пройдет на портале «Культура.РФ» 10 июня. Начало в 19:30.

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