Дарья Клюкина в клетчатом жакете и джинсах клеш поддержала современные тренды

Экс-участница проекта «Холостяк» отметилась на модном показе в Милане.

В одной из последних публикаций личного микроблога модели Дарьи Клюкиной появилась фотография, на которой знаменитость в модном образе с клетчатым принтом и джинсами клеш позировала после показа на футбольном поле в Милане.

Дарья облачилась в темно-синий пиджак в красную клетку. Бывшая возлюбленная Егора Крида дополнила наряд широкими джинсами насыщенного синего оттенка.

Модель выбрала аксессуары черного цвета: сумочку Saint laurent с короткой ручкой и очки с овальной оправой. Обувь Клюкиной была такого же цвета. Остроносые туфли почти полностью скрывались под трендовыми джинсами клеш.

К слову, ранее актуальными брюками из денима хвастались другие модницы российского шоу-бизнеса. Так, начинающий дизайнер Стефания Маликова скомбинировала широкие джинсы с кроп-топом и оверсайзным пиджаком.

А стилист Эвелина Хромченко показала модные брюки клеш с пестрым принтом.

Что касается пиджака Дарьи Клюкиной, трендовый принт украсил жакет артистки. Клюкина, как и певица Ани Лорак, выбрала клетку в качестве акцентного дизайна наряда.

Напомним, ранее Дарья Клюкина поддержала тренд на массивные сандалии.

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