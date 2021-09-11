Дарья Клюкина в карамельном пальто-халате пришла на показ Fendi

В одной из последних публикаций личного микроблога бывшей участницы проекта «Холостяк» — Дарьи Клюкиной — появилась запись, в которой знаменитость продемонстрировала модный предмет верхнего гардероба.

Клюкина укуталась в шерстяное пальто теплого коричневого оттенка. Модель выбрала новинку модного дома Fendi. Крупные карманы и ленты украсили изделие люксового сегмента. Бывшая возлюбленная исполнителя Егора Крида отдала предпочтение пальто с запахом длиной ниже колена.

Клюкина скомбинировала пальто с массивной сумкой-ридикюлем и босоножками с открытой пяткой. Фанаты модели похвалили модный образ Дарьи. Они подчеркнули, что пальто идеально село на Клюкину.

«Очень красивое пальто, надо брать», «Отличный образ, как всегда», «Милая и нежная, стильная и женственная красавица», «Какой красивый образ, пальто мечты», «Осенняя Даша хороша», «Босоножки огонь», «На тебе очень красиво», — восхитились поклонники карамельным образом Клюкиной.

Напомним, ранее похожее пальто-халат продемонстрировала певица Юлия Ковальчук. Жена Алексея Чумакова сочетала песочное изделие из шерсти с ботинками на рельефной подошве.

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