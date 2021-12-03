«На последних съемках он был в порядке»: подопечный Александра Градского на шоу «Голос» о его самочувствии

Виктор Кириллов из команды Александра Градского признался, что наставник был к ним очень требователен.

В эту пятницу, 3 декабря, в эфир Первого канала выйдет шоу «Голос», который был записан еще при жизни Александра Градского. Съемки проходили еще в начале ноября.

Вокалисты из команды Александра Градского рассказали, что, несмотря на болезнь, наставник был активен и требователен и давал очень ценные советы и наставления своим подопечным.

«Не думаю, что Градский рисковал здоровьем или его как-то заставляли продолжать участвовать в проекте, это полный абсурд! Александр Борисович был в авторитете, он рулил процессом. Гонял там всех так, что мама не горюй», — рассказал подопечный Градского на шоу «Голос» Виктор Кириллов.

Участник «Голоса» добавил, что Александр Борисович терпеть не мог, когда его начинали жалеть. Сам к себе он так не относился.

«Он сам решал, как и что для него будет лучше. И он очень не любил, когда его начинали жалеть из-за самочувствия, Градского это очень раздражало. На последних съемках Александр Борисович был в порядке, чувствовал себя хорошо по сравнению с предыдущим этапом», — добавил Виктор Кириллов в беседе со «Стархитом».

Напомним, Александр Градский умер в ночь на 28 ноября. 1 декабря он был похоронен на Ваганьковском кладбище столицы.

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