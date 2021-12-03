«Винт воспоминания»: Кристина Асмус похвасталась акробатическими способностями

Исполнительница главной роли в фильме «Текст» Кристина Асмус разместила в личном микрологе ролик с акробатическим трюком. Примечательно, что знаменитость 17 лет не делала «винт» и вдруг решилась сразить своими гимнастическими данными.

Стройная блондинка в свои 33 года обладает фигурой девушки 18-летнего возраста. Более того, Асмус такая же пластичная, как почти двадцать лет назад.

Кристина нарядилась в спортивную форму и пришла в гимнастический зал. Асмус решила повторить свое акробатическое прошлое.

Кристина Асмус сделала «винт» или переворот в воздухе с прямыми ногами.

«Потихоньку вспоминаю элементы из своего гимнастического прошлого. Не делала «винт» 17 лет. Что скажете? Винт воспоминания», — поинтересовалась Кристина у своих поклонников.

Фолловеры Кристины остались в восторге от трюка артистки. Они написали комплименты актрисе:

«Потрясающе! Бывших гимнасток не бывает», «Вот это мышечная память!», «Кристина! Тут и говорить особо нечего! Просто одно слово — фантастика! Браво! Ты уверена, что прошли 17 лет, а не 17 месяцев? Супер!»

Напомним, ранее Кристина Асмус призналась, что не любит фотографироваться. Несмотря на то что артистка постоянно находится под прицелом камер, она готова фотографироваться лишь на свой телефон и желательно в одиночестве.

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