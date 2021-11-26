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«Терпеть не могу»: Кристина Асмус призналась, что не любит фотографироваться

Артистка позировала в костюме строгого стиля и сделала неожиданное заявление.

«Терпеть не могу»: Кристина Асмус призналась, что не любит фотографироваться
Кристина Асмус. Фото: Instagram.com/asmuskristina

Бывшая жена Гарика Харламова — Кристина Асмус — опубликовала свежий снимок в брючном костюме и классических лодочках. Примечательно, что под снимком знаменитость раскрыла один из своих секретов.

Асмус позировала на качелях на премьере нового шоу. Актриса кривлялась в брючном костюме приталенного кроя и молочных остроносых туфлях.

Кристина рассказала, что ей нравится фотографироваться в одиночестве на свой телефон. А вот публичные мероприятия с множеством камер тревожат знаменитость.

«Редкий выход в свет» — так подписали мои фото СМИ. Но что правда, то правда… Я вообще не очень люблю всевозможные мероприятия, если это не узкий круг, не твоя премьера, не поддержать друзей или какое-то важное и интересное событие», — призналась актриса.

Кристина Асмус. Фото: Instagram.com/asmuskristina
Кристина Асмус в строгом костюме. Фото: Instagram.com/asmuskristina

«Красные дорожки и фотоколлы — вообще отдельный нервяк. И как это ни странно, я терпеть не могу фотографироваться. Если это не мой телефон и на меня никто не смотрит», — заявила Асмус.

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