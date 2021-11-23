На закрытой вечеринке: Асмус со своей младшей сестрой устроила танцевальный баттл с Галич

Карина Асмус участвовала в шоу «Русский ниндзя» и решила это отметить как следует.

Кристина Асмус появилась на закрытой вечеринке для звезд в честь старта телевизионного шоу на СТС «Русский ниндзя». Оказалось, что ее младшая сестра Карина, которая работает каскадером и частенько дублирует свою знаменитую родственницу, участвовала в этом проекте.

«Я не могла не приехать, не поддержать! С премьерой тебя, Кариночка!» — сказала Кристина Асмус.

На вечеринке действовал дресс-код, поэтому все гости праздника пришли в черных одеяниях. Кристина Асмус облачилась в брючный костюм с жакетом, украсив талию металлическим ремешком.

Карина Асмус предпочла свободное платье с завязкой в области горловины и епископскими рукавами.

Сестры так разошлись на тусовке, что энергично пустились в пляс на танцполе, устроив с Идой Галич танцевальный баттл.

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