Вслед за Моргенштерном: репер Элджей планирует иммигрировать

Элджей планирует покинуть Россию? Рэпера заметили на входе в иммиграционный центр Кипра. Похоже, Элджей получает кипрское гражданство и получает паспорт республики. Об этом сообщает PeopleTalk.

Рэпер неоднократно привлекал внимание властей. В октябре на Элджея подали в суд за пропаганду запрещенных веществ. Может, именно это послужило причиной для отъезда артиста. После подобных обвинений его коллега Моргенштерн уже покинул Россию.

Еще накануне, 30 ноября, Элджей появился в Instagram у Анастасии Ивлеевой. Бывшая жена опубликовала его фото в своих stories. Возможно, блогерша приехала к экс-супругу на Кипр и сейчас пара снова вместе.

Напомним, Анастасия Ивлеева и Элджей рассталась летом этого года. Ивлеева рассказывала, что они с супругом разошлись вполне мирно.

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