«Это воссоединение?»: Настя Ивлеева встретила Элджея и заинтриговала новыми фото

Блогер развелась с исполнителем и давно не появлялась с ним на публике.

В одной из последних публикаций личного микроблога бизнесвумен Насти Ивлеевой появились фотографии с бывшем мужем. Знаменитость искренне улыбалась в компании музыканта Элджея.

Поклонников смутили свежие кадры телеведущей. На днях Ивлеева уже удивила фолловеров появлением Элджея в Stories.

больше по теме Счастливы вместе: Настя Ивлеева и Элджей воссоединились Телеведущая опубликовала снимок рэпера в своем инстаграме.

А позже экс-ведущая программы «Орел и решка» поделилась «теплыми» совместными кадрами с бывшим возлюбленным.

«Кого только не встретишь не в России», — подписала фото Ивлеева.

Настя присела рядом с музыкантом и улыбалась на камеру.

Поклонники Ивлеевой сильно удивились, увидев бывших мужа и жену снова вместе:

«У тебя настроение сразу улучшилось», «Это воссоединение?», «Пожалуйста, пусть это будет ваше воссоединение», «А говорила , что совместных фоток больше не будет».

Напомним, ранее Настя Ивлеева рассказала о своих новых предпочтениях при выборе спутника жизни. Телеведущая отметила, что ей очень нравятся грузины. Ивлеева с подругой в поездке встретили много красивых мужчин и помечтали о головокружительном романе.

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