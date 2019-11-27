Актриса Нина Ургант перенесла плановую операцию на глазах. Об этом сообщили в пресс-службе Александровского театра, где она служит. Здесь заверили, что с бабушкой известного юмориста Ивана Урганта все будет в порядке. Правда, когда она точно вернется в строй и будет выписана пока неизвестно. Реабилитационный период после таких операций достаточно короткий.

Добавим, что сейчас известная актриса уже не выступает на сцене Александровского театра. Сказывается серьезный возраст. Последний раз она блистала перед публикой более двадцати лет назад.

В то же время Нина Ургант внимательно следит за событиями, которые происходят в театре. К примеру, она подписала открытое письмо коллектива Александровского театра. Многие сотрудники культурного учреждения недовольны работой балетмейстера Бориса Эйфмана. Артистам не нравится засилье постановок Эйфмана в театре. Он, как они признавались ранее в закулисных беседах, почему-то считает театр своей вотчиной, где он вправе делать все, что захочет, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что Иван Ургант всегда в восторженных тонах высказывается о своей бабушке. Он достаточно часто приезжает к ней в гости. Кстати, свою дочь он назвал именно в честь Нины Ургант.