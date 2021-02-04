Проблемы с координацией и слухом: состояние Нины Ургант ухудшилось

В сентябре прошлого года Нина Ургант отметила свое 91-летие. Тогда она рассказывала о своем плохом самочувствии — у актрисы болезнь Паркинсона, которая прогрессирует. Теперь же звезда фильма «Белорусский вокзал» уточнила, что и вовсе не выходит из своей Санкт-петербургской квартиры. За ней ухаживает сиделка.

«Очень плохо себя чувствую», — цитирует Ургант ФАН.

Сын Нины Ургант — Андрей — отметил, что у его мамы проблемы со слухом и координацией движения. Все силы семьи сейчас брошены на то, чтобы поддерживать здоровье родственницы.

Напомним, ранее Андрей Ургант, который является отцом знаменитого телеведущего Ивана Урганта жаловался на проблемы с финансами, которые наступили в период пандемии.

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