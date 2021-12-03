«30 лет стирала руками»: Ксения Собчак купила квартиру женщине, которая скиталась 14 лет

Жена Константина Богомолова – Ксения Собчак – сняла фильм о жертвах секты Виссариона. Оной из героинь знаменитость подарила квартиру в Новосибирске.

Ксения Собчак проникалась историей Ольги Климовой, которая продала свою квартиру в Москве и отдала все деньги членам секты. Вместе со своим десятилетним сыном Климова переехала в маленький городок Минусинск. А позже женщина скиталась и жила, где могла.

«Я действительно вижу, что я виновата. Доверилась, отдала все деньги. А жилье же принадлежало не только мне, но и сыну», – заявила Климова.

«У меня такой плиты еще не было. Я до последнего не верила, что это будет! Думала, меня разыгрывают. У меня никогда не было своей стиральной машины. Я 30 лет стирала руками. Надо еще привыкнуть жить в человеческих условиях», – призналась пострадавшая в YouTube-программе «Осторожно: Собчак!»

Напомним, ранее Ксения Собчак ответила экс-избраннице бизнесмена Кирилла Шамалова после ее обвинений в искажении данных. Жанна Шамалова утверждает, что Ксения Собчак не согласовала интервью с ее участием.

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