«Без моего ведома врезала диалог»: Жанна Шамалова пожаловалась на Ксению Собчак

После скандального интервью экс-избранница бизнесмена Кирилла Шамалова — Жанна — ополчилась против Ксении Собчак. Бывшая возлюбленная долларового миллиардера обвиняет телеведущую в искажении фактов.

Шамалова поделилась подробностями личной жизни с российским предпринимателем. Летом этого года Шамаловы начали бракоразводный процесс. Жанна хотела показать стране «истинное» лицо мужа, который нечестно с ней обошелся. Но после интервью у Собчак Шамалова не увидела нужного ей результата.

«Я поражена, до чего люди могут дойти ради хайпа. Интервью — это мой опыт. Во время встречи с Ксенией я очень остро почувствовала разницу между моим миром и тем, с которым она меня столкнула. Тут разница прежде всего в восприятии. Меня добить ни ей, ни кому-то другому не удастся. Правда за мной, и я буду за нее бороться», — рассказала Жанна.

«Ксения без моего ведома врезала диалог с моим бывшим мужем Сергеем Волковым, так что у меня не было возможности в эфире очно ответить ему на всю его ложь. Когда она показала мне интервью за день до эфира, я предоставила огромное количество документов, судебных исков, финансовых отчетов, но Ксения отказалась их использовать. На сегодняшний момент мной подан ряд заявлений в следственные органы о разглашении медицинской тайны», — пожаловалась Шамалова в Tatler.

Сама Ксения отметила в личном микроблоге, что все согласовывала с Жанной. Шамалову все устраивало, пока на нее не накинулась общественность.

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