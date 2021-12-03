На топике – солнышко, и сама лучистая: Климова показала очаровательную дочку от Месхи, пустившуюся в пляс

Белла Месхи давно занимается танцами и растет артистичной девочкой.

Младшая дочь актрисы Екатерины Климовой Белла от третьего мужа Гелы Месхи унаследовала артистический талант своих родителей. Звезда сериала «Бедная Настя» частенько показывает ее успехи.

Малышка отлично поет, с выражением читает стихи, занимается гимнастикой, выступает в «Непоседах», демонстрируя умение петь и танцевать.

Одно из таких творческих занятий Беллы Месхи Екатерина Климова показала в личном блоге. На выставленном в Сеть видео малышка облачена в черные брючки с принтом-лампасами и белый топ с изображением солнышка. При этом сама юная артистка буквально светится от удовольствия. Видно, как ей нравится петь и танцевать!

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.