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«Инвестирую в недвижимость»: Манукян рассказал, за сколько может заработать на новый «Роллс-Ройс»

По словам музыканта, сделки с квартирами приносят доход даже больше, чем блогерство.

«Инвестирую в недвижимость»: Манукян рассказал, за сколько может заработать на новый «Роллс-Ройс»
Давид Манукян. Фото: Globallookpress.com

Блогер Давид Манукян на шоу «Дерзкая готовка» рассказал ведущей Ляйсан Утяшевой о своих доходах.

Давид Манукян
Давид Манукян. Фото: Globallookpress.com

«Я бы мог зарабатывать в месяц тысяч триста рублей, если бы был танцором-педагогом. Сейчас я много зарабатываю. Намного больше. «Роллс-Ройс» могу купить. За месяц–два».

Давид Манукян

Как отметил Манукян, он зарабатывает сегодня не только на блогерстве. «Я инвестирую деньги в недвижимость. В строительство домов. У меня идет очень хорошая сумма. Получаю даже больше, чем с блогерства», — заявил Давид Манукян.

Напомним, что цены на новый «Роллс-Ройс» в России стартуют от сорока миллионов рублей. Эта одна из самых элитных машин в мире.

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