Просрочка вышла: Филипп Киркоров не оплатил налоги на более чем миллион рублей

Недавно Филипп Киркоров отметился на концерте в Дубае, куда полетел в компании детей и целого самолета своих роскошных нарядов. А вот по налоговой отчетности у короля поп-сцены не все так гладко. К слову, из всех российских звезд Филипп Бедросович снова отличился. Сумма его налоговой задолженности превышает миллион рублей — 1 048 437.

За свои дома и квартиры Филипп Бедросович недоплатил государству в общей сложности 592 тысячи рублей: это сумма из четырех «писем счастья», самое увесистое тянет на 317 тысяч. Кроме того, у отца шоу-бизнеса есть авто с неоплаченным транспортным налогом на 145 тысяч и обширные угодья, за которые в 2020 году налоговая выставила счет аж на 317 тысяч. Об этом пишет «Комсомольская правда».

К слову, ранее стало известно, что новогодний корпоратив с участие Киркорова стоит 12 млн рублей. В этом году все звезды шоу-бизнеса подняли свои ценники в полтора-два раза.

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