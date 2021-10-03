«У вашего друга горе»: бывшую жену Шаляпина осудили за фривольные снимки с отдыха на фоне кончины экс-супруги шоумена

Ларисе Копенкиной досталось за то, что она, требуя от подписчиков деликатного отношения к Прохору Шаляпину, сама ведет себя неподобающе.

Бывшую жену Прохора Шаляпина, который недавно потерял свою вторую супругу, канадскую миллионершу Татьяну Дэвис, в Сети разнесли за снимки с отдыха в Египте.

Подписчиков возмутил тот факт, что Лариса Копенкина, которая на днях отчитывала подписчиков Прохора Шаляпина за злобные комментарии в его адрес, сама ведет себя довольно странно в скорбные для ее экс-супруга дни.

Копенкина сейчас отдыхает с женихом в Египте и оттуда постит снимки в бикини, на которых предстает счастливой в объятиях ухажера и без него.

«У вас жизнь бьет ключом. Вы счастливы, веселитесь. У вашего друга горе. Можно было взять паузу на пару дней, а то всех проклинали. Как? Он не захлебнулся в своем горе!? Должен же был. Ну, хорошо, завтра выложу еще фото с проклинаниями», «Я была о вас лучшего мнения, а вы пофигистка. Все громкие слова, да пофиг как он там. Вы, главное, подписчики не пишите и не желайте ему плохого, а то что мне весело, я отдыхаю, я счастлива и этого не скрываю. Это ранит больше всего», — высказались в Сети.

Напомним, жена Прохора Шаляпина Татьяна Дэвис умерла 30 сентября от последствий коронавируса.

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