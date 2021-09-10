Прохор Шаляпин: как любвеобильный артист дошел до венца и теперь рискует стать вдовцом

В жизни 37-летнего Прохора Шаляпина этим летом произошли серьезные изменения. Артист женился на состоятельной канадке российского происхождения Татьяне Дэвис, но, вопреки привычному сценарию, афишировать свадьбу не стал. Церемония бракосочетания состоялась в Лос-Анджелесе втайне от всех. И лишь когда скандальный ловелас прилетел в Москву, он проговорился, что теперь несвободен.

Тем временем, его молодая жена при смерти. У Татьяны серьезное поражение легких из-за коронавируса, и на 10 сентября она уже две недели находится на ИВЛ в американской клинике.

В нашем материале мы рассказываем, насколько богата новая жена Прохора Шаляпина, как они познакомились, а также вспоминаем всех предыдущих возлюбленных донжуана нашего времени.

Прохор Шаляпин: детство, родители, начало карьеры

Будущий Прохор Шаляпин родился с именем Андрей Захаренков в Волгограде 26 ноября 1983 года. Его родители никак не были связаны с музыкой, отец Андрей Иванович работал сталеваром на местном заводе, мать, Елена Колесникова, там же – поваром. А вот бабушка Андрея-Прохора мечтала, чтобы внучек стал баянистом, и потому отвела его учиться в музыкальную школу.

Успехи в творчестве привели его в 1991 году в группу «Джем», где, кстати, состояла Ирина Дубцова. В коллективе мальчик выступал до 1996 года, затем стал солистом ансамбля народной песни «Вьюнок», а из обычной школы перешел в школу искусств при Волгоградском филиале Самарской академии искусства и культуры на вокальное отделение. В том же году певец написал свою первую песню «Нереальный сон».

В 15 лет Андрей Захаренков отправился учиться в Москву и поступил в музыкально-педагогический институт имени М. М. Ипполитова-Иванова на отделение народного пения. В том же 1998 году он принял участие в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда», где с песнями «Нереальный сон» и «Не отрекаются любя» занял третье место. Окончив училище, будущий Прохор Шаляпин поступает в Российскую академию музыки им. Гнесиных.

За время учебы будущий артист принимает участие в различных конкурсах. В 2006 году певец стал лауреатом премии «Звуковая дорожка», а затем — бронзовым призером на «Star Chance», который проходил в Нью-Йорке и был организован Эдитой Пьехой. В том же году он выпускает свой дебютный альбом «Волшебная скрипка», оставшийся незамеченным поклонниками.

Но детские годы не были столь безоблачными в жизни будущего артиста. Его отец сильно пил и часто поднимал руку на жену и сына. Проблемы с алкоголем вылились в настоящую катастрофу – сначала на глазах ребенка глава семьи зарезал его собаку, а позже стал кидаться на чужих людей и с ножом напал на милиционера, за что ему грозила тюрьма. Свободы он лишился в психиатрической больнице. Там Захаренкову-старшему был поставлен диагноз «шизофрения», и по выходе из клиники устроиться на нормальную работу мужчина уже не смог. Он снова стал пить, в 2018 году скончался от цирроза печени.

Впоследствии Андрей-Прохор назвался Шаляпиным и поведал миру легенду о своем родстве с оперным певцом Федором Шаляпиным, скрывая правду о настоящем отце, которого очень стыдился.

Прохор Шаляпин: «Фабрика звезд», популярность, песни

В 2006 году Андрей под псевдонимом Прохор Шаляпин проходит кастинг в шоу «Фабрика звезд-6» и становится фабрикантом. Там он объявляет себя потомком великого оперного баса Федора Шаляпина и быстро обретает популярность. Правда, победить ему не удалось, но он вошел в шестерку финалистов, дойдя до конца.

На проекте, продюсером которого был Виктор Дробыш, Шаляпин исполнил несколько ярких номеров, а также в дуэте с Ириной Аллегровой спел хит «Скажи», а после шоу заключил контракт с Дробышем, отправился в гастрольный тур с фабрикантами, начал сольную карьеру.

В сотрудничестве с Дробышем Шаляпин записал несколько эстрадных версий народных песен, которые вошли в его репертуар. Но в 2007 году творческий союз распался – Прохор обвинил продюсера в предвзятости, разорвал контракт и пошел своей дорогой. А Дробыш потом признавался, что Шаляпин стал главным в его карьере разочарованием и назвал пустышкой.

С 2008 года Прохор Шаляпин начал снимать клипы на свои песни, а также создавать новые композиции. В его репертуаре появились песни «Ненаглядная», «Ах, эти черные глаза» и другие. В конце 2011 года Прохор он записывает дуэт с Федором Ивановичем Шаляпиным – знаменитую «Дубинушку». Это стало возможным благодаря работе по восстановлению и обработке записи голоса знаменитого баса.

В 2012 году в дуэте с певицей Еленой Лаптандер, однокурсницей по Гнесинке, Прохор записывает песню «Читай по губам», в которой отходит от привычного стиля народных песен в сторону эстрадной музыки. В 2013 году выпускает второй альбом «Легенда».

Кроме того, Шаляпин успел проявить себя в качестве композитора. Для Филиппа Киркорова она написал песню «Мамария».

Другие проекты Прохора Шаляпина

Попробовал Прохор Шаляпин себя и в роли актера. Он снялся в сериале «Жуков» в 2011 году, исполнив роль оперного певца Бориса Штоколова. А в 2018 году стал ведущим прогноза погоды на телеканале НТВ.

Но чаще певца и композитора Прохора Шаляпина можно увидеть в других программах. «Прямой эфир», «На самом деле», «Привет, Андрей!», «Секрет на миллион», — где только не обсуждал артист свою личную жизнь.

Прохор Шаляпин: личная жизнь

Пристальное внимание в биографии Прохора Шаляпина публика уделяет личной жизни артиста. Еще бы: сам музыкант с удовольствием смакует подробности своих романов, вынося их на суд общественности. помогают ему в этом скандальные телешоу, завсегдатаем которых он является по сей день.

Предпочитая женщин постарше, Шаляпин пользуется их связями и ресурсами, и хейтеры уверены — настоящих чувств с его стороны там нет никаких. Первые отношения с матроной у него завязались еще на заре музыкальной карьеры. Никому неизвестный, он закрутил роман с 58-летней поэтессой Аллой Пеняевой, которая была личной помощницей Юрия Лужкова. Женщина помогла юному бойфренду с жильем – он обзавелся двухкомнатной квартирой, поступил в Академию им.Гнесиных, была щедра на подарки и дорогие курорты. Об этом женщина рассказывала сама в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

После Пеняевой в 2011 году в жизни Шаляпина случился роман с моделью, певицей Аделиной Шариповой, которая была младше него на три года. Но провстречались они недолго и уже в следующем году расстались.

Марш Мендельсона зазвучал у Шаляпина с состоятельной бизнес-леди Ларисой Копенкиной. Они познакомились на Ямайке в начале 2013 году, и закрутилось. Избранница оказалась на 30 лет старше него, но их это не смутило – они сыграли роскошную свадьбу, ставшую событием года. Они не стеснялись проявлять страсть на публике, Копенкина задаривала мужа дорогими подарками, вывозила на курорты.

Правда, мама музыканта была категорически против этого союза. Узнав о свадьбе, она попала в больницу с инфарктом. К ее радости, через год молодые развелись. Причиной столько скорого разрыва Шаляпин тогда называл измены жены – якобы, та почувствовала себя звездой, начала этим пользоваться, вступать в отношения с молодыми ухажерами. И свои семейные распри муж с женой понесли на ток-шоу – вся страна следила за их взаимными обвинениями и разрывом.

Правда, спустя год после развода Прохор Шаляпин признался – их с Ларисой отношения были пиаром. И она – никакая не миллионерша, а обычный риелтор.

«У Ларисы никогда не было миллионов. Мы встретились на Ямайке и действительно прониклись добрыми чувствами друг к другу. Она хороший, яркий человек, поэтому я и решил с ней подружиться, чтобы вместе заработать. Я понимал, что наша пара привлечет внимание прессы», — рассказал артист.

Между Шаляпиным и Копенкиной существовали договорные отношения – за игру в любовь с женщиной он получил якобы 1 млн евро – платило агентство недвижимости, в котором трудилась Лариса, в надежде раскрутиться на ее романе с известным артистом. Хотя сама «Жена Шаляпина» это все опровергала: «Никакие бумаги я в здравом уме и доброй памяти не подписала бы. Клянусь! Я на момент нашего знакомства певца Прохора Шаляпина вообще не знала, зачем мне надо было с ним заключать рекламный контракт?».

Как бы то ни было, еще будучи официально женат на Копенкиной, Шаляпин закрутил роман со светской львицей Анной Калашниковой. В их отношения поверили тогда многие: статный мужчина и красавица-модель вместе смотрелись очень ярко, демонстрировали идиллию и готовились к рождению первенца. Правда, из-за возникающих между ними ссор свадьбу они постоянно переносили. В конце концов, было решено, что церемония состоится в 2016 году в день рождения Аллы Пугачевой – 15 апреля.

К тому моменту Анна Калашникова родила ребенка. Сын Даниил появился на свет в 2015 году, и публика считала, что это – наследник Прохора Шаляпина. Однако бракосочетание не состоялось – вскрылось, что ребенок не от Шаляпина. В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале артист прошел ДНК-тест, который показал отрицательный результат. Прохор был настолько шокирован, что даже не мог прокомментировать ситуацию. Сама Анна уверяла, что результаты подтасованы.

Правда, вскоре скептики заявили — история с ДНК тестом не что иное как пиар-ход пары. А близкие друзья пары подтвердили, что отцовство Шаляпина изначально было фикцией и пиаром, и он изначально знал, что ребенок не от него.

После грандиозного скандала с Калашниковой Шаляпин горевал недолго. Уже в том же году певец вывел в свет новую возлюбленную – телеведущую Татьяну Судец. Пара вместе появилась на премьере фильма «Мафия». Однако, был ли между ними роман, так и осталось интригой. Поскольку музыкант стал искать себе невесту на телепроекте – в шоу Первого канала «Невеста для Прохора Шаляпина». Там он встречает блондинку Татьяну Гудзеву.

В программе «Бабий бунт» в 2017 году Прохор объявил, что у него с Татьяной скоро свадьба — она беременна. Но и этому союзу не суждено было стать прочным. В 2018 году любвеобильный мужчина начинает встречаться с экс-женой Армена Джигарханяна, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

С Гудзевой он снова встретится — в 2019 году в программе «На самом деле». Татьяна признается, что один ребенок — от Прохора, а второго выносить ей не удалось — случился выкидыш. Но Шаляпин настаивает на ДНК-тесте и не торопится признать сына. Таким образом, официально детей у Прохора Шаляпина нет.

С Цымбалюк-Романовской, как окажется впоследствии, у них особой любви не было. А сблизились они на фоне ее скандального развода с Джигарханяном. «Этот тяжелый период мне нужно было пережить. И я благодарна за это Прохору. Тогда я выглядела, как женщина, которую затравили, в чем-то обвинили, забрасывали камнями, застреливали пулеметами.

Мы дружили, у нас были хорошие отношения. Получилась красивая история, остались замечательные фотографии. Мы не расстались, просто наш интерес к этой истории закончился», — рассказала пианистка в интервью проекту «Загугли звезду».

После Виталины, активная дружба с которой сошла на нет в 2019 году, Прохор был замечен в компании с внучкой Людмилы Гурченко Еленой Королевой.

37-летняя наследница актрисы, по наблюдениям многих, буквально расцвела рядом с ним. Однако, штамп в паспорте Шаляпин поставил в ЗАГСе с другой — миллионершей из Канады Татьяной Дэвис.

Прохор Шаляпин и Татьяна Дэвис

Эффектная 42-летняя блондинка Татьяна Клаудиа Дэвис и Прохор Шаляпин были замечены вместе в начале 2020 года в Лос-Анджелесе. Они вместе провели отпуск, отдохнули на роскошном круизном лайнере Royal Princess. Снимки из американского путешествия быстро облетели прессу, журналисты тут же навели справки о Татьяне. Оказалось, что с Прохором Шаляпиным она познакомилась в Монако, куда пригласила певца выступить. Пара встречалась около года.

Семья Дэвис переехала на ПМЖ в Канаду еще в 90-е годы. Девушка получила образование, начала заниматься бизнесом и основала сеть адвокатских фирм. Как только отношения стали достоянием общественности, подсчитали ее состояние, которое якобы начитывает 35 млн долларов, у нее два особняка, неприлично дорогой автомобиль. Но недавно стало известно, что это лишь малая часть богатства.

«Да, Татьяна богата», — подтвердил друг Шаляпина, Георгий Кирьянов, минувшим летом. – «У нее дом в Монако за несколько миллионов долларов, дом в Мексике, в Лос-Кабосе, тоже немалых денег стоит».

В 2021 году Шаляпин провел отпуск в поместье Дэвис в Лас-Вегасе. В своем микроблоге артист делился подробностями своего отдыха в особняке, обставленном по последней моде. А по возвращении в Москву признался – он несвободен. Оказалось, что они с Татьяной втайне от всех поженились 31 июля.

Торжество прошло в дорогостоящем отеле Wynn, в клубе «Интрига». Само заведение закрыли ради свадьбы влюбленных. Там же состоялась регистрация брака. Во время празднования жених спел русские песни и хиты Юрия Шатунова, а также Верки Сердючки для канадцев, которые были гостями со стороны невесты. Отмечается, что на торжество было потрачено 15 миллионов рублей.

Прохор и Татьяна собирались в роскошное свадебное путешествие по Америке, но планы обрушил коронавирус – молодая жена артиста тяжело заболела. Она попала в реанимацию вскоре после свадьбы и с середины августа находится на ИВЛ. Новости из клиники поступают одна страшнее другой.

«У Тани 80 процентов поражения легких, я очень переживаю за нее. Главное, чтобы она выжила», — сообщил артист на днях, который оставил жену в американской клинике, а сам прилетел в Москву.

Прохор Шаляпин: рост, вес, пластика, доходы

Прохор Шаляпин достаточно высокого роста — 197 см. При этом весит артист 77 килограммов. За своей внешностью певец следит очень пристально и уже прибегал к помощи пластических хирургов. В 2019 году, например, Прохор сделал круговую подтяжку лица, чтобы избавиться от носогубных морщин.

Сколько зарабатывает Прохор Шаляпин, он не афиширует. Но злые языки утверждают, что главным источником его доходов являются состоятельные женщины – он живет за их счет, путешествует, получает подарки. Также артист имеет гонорары за участие в скандальных шоу, но размеры гонораров не разглашаются.

Прохор Шаляпин: скандалы, слухи

Прохор Шаляпин назвался родственником выдающегося оперного певца Федора Шаляпина, когда принимал участие в шоу «Фабрика звезд-6». Молодой и статный юноша сразу привлек к себе внимание, его вокальные данные оценили продюсеры проекта, и такой факт в биографии, как родство с солистом Большого и Мариинского театров, стал козырем в его руке.

Но партия, в которую решил сыграть молодой Шаляпин, оказалась фальшивой – он решил так пропиариться за счет великого музыканта и скрыть правду о своем настоящем отце-алкоголике. Родственники Федора Шаляпина опровергли родство с молодым скандалистом, но свою цель юноша достиг — порция славы ему перепала.

А вот другая слава, которая тянется за Прохором Шаляпиным, снискала ему звание альфонса – хейтеры считают, что артист заводит отношения с пожилыми матронами ради собственной выгоды и благосостояния.

Более того, Шаляпина даже подозревали в тайном романе со Светланой Светличной в 2010 году. Об этом ранее заявил фотограф и друг певца Виктор Панкратьев. Якобы, разница в 50 лет между артистами никак не помешала им быть вместе. Но звезда «Бриллиантовой руки» категорически опровергла данные сплетни.

«Да никогда в жизни у нас не было романа. Он вообще сумасшедший, больной. Вот смотрю я телевизор. Прохор Шаляпин вдруг начинает говорить о погоде, потом о женщинах. Он рассказывает всем о романе со Светличной, но это неправда», — комментировала она связь с музыкантом.

Не стесняется Прохор Шаляпин раздеваться при всех. Он с большим удовольствием делится в соцсети своими откровенными снимками. Например, фотосессия на Мальдивах в чем мать родила вызвала настоящий фурор среди подписчиц. Артист продемонстрировал свое загорелое атлетически сложенное тело и скромно спросил: «Как вам мой душ под открытым небом?».

Прохор Шаляпин сейчас

В 2021 году Прохор Шаляпин принял участие в съемках нового сезона шоу «Форт Боярд». Съемки прошли летом во Франции, и вместе с ним испытать себя отважились Юлия Михалкова, Валя Карнавал, Юлия Топольницкая, Николай Наумов. Премьера шоу состоится 27 сентября на СТС, ведущим стал Сергей Бурунов.

Кроме того, артист продолжает вести «Прогноз погоды» на НТВ.

В настоящее время Прохор Шаляпин молится за жизнь и здоровье своей жены Татьяны Дэвис, но уже в России – мужчина решил вернуться в Москву. Объяснил он это тем, что смысла находиться рядом с клиникой жены нет, его все равно не пускают, а на родине у него множество проектов.

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