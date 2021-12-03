Звездные корпоративы: Сергей Шнуров поздравит с Новым годом за 15 млн, а Ольга Бузова – за два

Ценники артистов в этом году выросли почти в два раза.

До нового года остается совсем немного времени. В один из самых «жирных» месяцев звезды решили поднять свои гонорары, причем сразу в 1,5-2 раза. Так, по данным Национальной ассоциации организаторов мероприятий «средний гонорар звезд» на новогодних корпоративах в 2021 году он составляет 1,5 — 2 млн руб. Но есть и исключения.

Например, услышать Сергея Шнурова или Григория Лепса можно за 15 млн. В два раза дешевле можно послушать Little Big: их выступление стоит 6 млн рублей. Группа IOWA просит 2,5 млн, а Ольга Бузова — 1,5 — 2 млн.

Николай Басков, Филипп Киркоров и Ирина Аллегрова попросят с организаторов корпоратива по 12 млн, а Полина Гагарина и Моргенштерн по 8 и 7 млн соответственно. Выступление Димы Билана стоит 3 млн, а Клавы Коки и Ларисы Долиной – 1,5 млн рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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