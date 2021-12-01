«Это невероятный подарок!»: от какого сюрприза завизжала дочь Киркорова в день своего рождения

Дочь Филиппа Киркорова — Алла-Виктория — встретила свое десятилетие привычно по-королевски. Папа подарил ей роскошный дизайнерский наряд в стиле Круэллы, ее любимой героини. Кроме того, дополнил свой сюрприз визитом на «Модный приговор» с ней и ее братом Мартином.

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В студии Первого канала Алла-Виктории заняла едва ли не центральное место в шоу, во время которого ей подарили несколько ценных подарков. Со сдержанной благодарностью дочь Филиппа Киркорова приняла жемчужное колье от Эвелины Хромченко.

Затем — золотистое платье принцессы и сверкающую диадему от «Модного приговора». Казалось, наследницу знаменитости трудно чем-то удивить, однако организаторам шоу это все-таки удалось.

Когда в студию внесли коробку, в которой кто-то трепетно шевелился, девочка уже почувствовала что-то и ринулась ее открывать. Ее ожидания оправдались! Внутри сидел очаровательный щенок-долматинец, о котором она мечтала с тех пор, как посмотрела диснеевский фильм «Круэлла».

Алла-Виктория просто завизжала от счастья! И как мать, на птенца которой охотятся хищники, встала горой за свою собаку, не давая ее трогать и брать на руки даже отцу!

Гости студии были растроганы, как и сама наследница Киркорова.

«Это невероятный подарок!» — восхитилась Ани Лорак, которая тоже участвовала в шоу. «Откуда вы узнали, что Алла-Виктория о нем мечтала?» — удивился король российской эстрады. «Сорока на хвосте принесла!» — сказала Надежда Бабкина.

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