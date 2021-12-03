«У нас две елки»: Ксения Бородина похвасталась роскошным новогодним оформлением в своем особняке

С наступлением декабря звезды озадачились подготовкой к главному празднику года. Филипп Киркоров, Лера Кудрявцева, Лариса Долина, Кети Топурия и многие другие уже установили елку и преобразили свои интерьеры к Новому году.

Поспешила создать сказку в особняке и телеведущая Ксения Бородина. Звезда «Дома-2» показала, что установила в гостиной огромную железную дорогу с поездом, путешествующим по ее личной стране: где-то там на катке катается она с Дмитрием Соловьевым, а здесь стоит ее коттедж с собакой на крыльце.

Елочке тоже место нашлось. Для украшения главного символа предстоящего праздника Бородина выбрала классические цвета – красный, зеленый, белый и золотой

«Это просто что-то нереальное! Боже, у меня теперь это каждый день будет в stories! Класс?», — показала интерьер Бородина. И крупным планом сняла елку: «Короче, у нас две елки, да?».

Теперь для Бородиной главная задача – сберечь всю эту красоту до Нового года. поскольку ее озорной кот-мейнкун уже объявил охоту за елочными игрушками.

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