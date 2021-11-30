«Ей никогда не стать мной»: Айза поделилась архивными фото с Алексеем Долматовым

Айза Долматова поделилась снимками 15-летней давности в своем микроблоге. На архивных фото молодые и счастливые Айза и Гуф. Также звезда опубликовала и кадры со свадьбы 2008 года.

«Было и было», — заключила Айза под последней серией фотографий в своем Instagram.

Подписчики тут же начали подшучивать над девушкой. Некоторые даже пришли к выводу, что Айза была не совсем трезва, когда публиковала эти кадры.

«Айза: перестаньте меня ассоциировать с Гуфом, я отдельная личность и Гуф никто! Также Айза», «У Лехи свадьба просто скоро, вот Айза и бесится», «Иногда лучше забыть про Instagram, особенно по пьяни», «Будто любишь его все равно всю жизнь», — прокомментировали подписчики поведение звезды.

Айза с юмором отнеслась ко всем обвинениям и призналась, что желает только счастья бывшему супругу. Она уверена, что никогда не была с Долматовым хорошей парой. Однако невесту Алексея Айза все же не одобрила:

«Очень прошу не развивайте эту тему. Хотя, ей никогда не стать мной», — ответила она на один из комментариев.

Напомним, в октябре этого года Алексей Долматов сделал предложение своей девушке Юлии Королевой. Свадьба назначена на декабрь.

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