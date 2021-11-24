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«Я ее даже оплачу»: Айза отреагировала на скорую свадьбу Алексея Долматова

Бывшая жена Гуфа иронично прокомментировала событие.

«Я ее даже оплачу»: Айза отреагировала на скорую свадьбу Алексея Долматова
Айза Долматова. Фото: globallookpress.ru

Айза Долматова с юмором отреагировала на скорую свадьбу Алексея Долматова. Девушка проводила вопрос-ответ в своем микроблоге и оказалось, что поклонников интересует, пойдет ли Айза на свадьбу Гуфа и Юли.

«Я ее даже оплачу!» — иронично ответила бывшая супруга рэпера.

Скрин stories Айзы Долматовой
Скрин stories Айзы Долматовой: instagram.com/aizalovesam

В октябре этого года Алексей Долматов сделал предложение своей девушке Юлии Королевой. Свадьба назначена на декабрь.

Сама Айза пока не торопится замуж третий раз. Однако девушке приписывают роман с футболистом Вячеславом Малафеевым, который недавно заявил, что разводится с женой.

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