Ида Галич признается, как ей удалось заработать на Rolls-Royce за 35 миллионов рублей

В новом выпуске Comedy Club зрители увидят блогера и телеведущую Иду Галич. Недавно знаменитость купила себе один из самых дорогих автомобилей. О своем приобретении Галич расскажет ведущим шоу.

Гарик Харламов и Павел Воля спросили у Иды Галич о покупке дорогого автомобиля. Галич призналась, что до Rolls—Royce дарила машины родственникам. А себе еще не покупала машин.

«На самом деле это первая машина, которую я купила себе, потому что до этого я покупала машину бате и семье, брату помогала. А теперь я решила порадовать себя. Я сама на нее заработала», — отметила Ида Галич.

К слову, Ида пожаловалась, что в ее машину нельзя установить детское кресло.

Также гостем в новом выпуске станет Иосиф Пригожин. Музыкальный продюсер расскажет, зачем он вызвал на бой Сергея Шнурова.

Напомним, ранее Ида Галич рассказала подробности своего развода с бизнесменом Аланом Басиевым. Телеведущая призналась, что сама стала инициатором расставания с мужем и отцом своего ребенка.

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