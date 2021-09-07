Ида Галич призналась, что именно муж стал инициатором их развода

В новом интервью Иду Галич спросили о причинах ее развода с мужем. В конце декабря 2020 года популярный блогер рассталась со своим супругом Аланом Басиевым, прожив вместе два с половиной года и родив ребенка.

И вот в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» 31-летней Иде озвучили слухи о том, что она ушла от мужа, потому что тот зарабатывал меньше супруги. Галич категорически это опровергла и возмутилась тому, что сплетники любят приписывать разводам финансовую подоплеку.

«Алан, будучи со мной в отношениях, зарабатывал много! Я получала и сумочки, и брюлики, и жили мы прекрасным образом, — заявила девушка. — Деньги здесь вообще ни при чем. Я выходила замуж за человека, у которого меньше денег, чем у меня, но я его любила. Мне это вообще не важно. У меня и в семье никогда не стоял вопрос, что папа должен то, се, пятое, десятое».

Галич поделилась, что рассчитывала прожить с мужем всю свою жизнь. Но потом отношения потребовали того, чтобы супруги что-то изменили в своей жизни.

«У нас настал такой момент, когда ты понимаешь, что вы либо убьете друг друга через год, либо что-то надо делать, — поделилась Ида. — Инициатором разводы был Алан. Он сказал: либо вот так, либо мы разводимся. Я ему сказала, что вот так я не могу сделать».

Галич призналась, что до сих пор переживает по поводу расставания с любимым. Особенно, когда видит где-нибудь молодых пап с детьми.

Она также отметила, что не собирается наговаривать на супруга, дабы их сын потом не услышал этих слов в YouTube. Звездная мать хочет, чтобы папа оставался для маленького Леона нерушимым авторитетом.

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