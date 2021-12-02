Выбросьте это немедленно: 10 лишних вещей на кухне
Видео
Детский макияж на Новый 2022-й год: пошагово в домашних условиях
Видео

«Смотрю, как Митя Фомин лижет лягушку»: Алексей Ягудин рассказал о съемках «Звезды в Африке»

По словам фигуриста, он чуть с ума не сошел на этом проекте.

«Смотрю, как Митя Фомин лижет лягушку»: Алексей Ягудин рассказал о съемках «Звезды в Африке»
Митя Фомин. Фото: Globallookpress.com

Фигурист Алексей Ягудин в шоу «Алена, блин!» вспомнил съемки нашумевшего проекта «Звезды в Африке». По его словам, он испытал самый настоящий шок во время некоторых испытаний.

Алексей Ягудин
Алексей Ягудин. Фото: Globallookpress.com

«Там запустил этих тварей — змей и крокодилов в клетку. Я подумал, что приехали. Сделал позу Цискаридзе. Боялся раздавить какую-нибудь гниду. Я стоял крайний к выходу. Они чувствуют, где выход. Эти змеи ползали там все около меня».

Алексей Ягудин

Как отметил Ягудин, его просто шокировали его коллеги по шоу. «И вот я смотрю, как Митя Фомин лижет лягушку. Айза еще что-то делает. Они играют с ними. Я чуть с ума не сошел. Мне было очень страшно», — заметил Ягудин.

Напомним, что Алексей Ягудин вылетел одним из первых на шоу «Звезды в Африке». При этом он не расстроен по этому поводу.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Алексей ЯгудинАлексей Ягудин последние новостиМитя ФоминМитя Фомин последние новостиШоу "Звезды в Африке"