«Она какую-то чушь несла»: Ягудин — о приезде Сябитовой на шоу «Звезды в Африке»

Как отметил фигурист, он вообще-то очень неконфликтный человек.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в шоу «Алена, блин!» вспомнил съемки проекта «Звезды в Африке».

«Я — неконфликтный человек. Заговоры — это не про меня. Была серия «Звезд в Африке», когда Роза Сябитова приехала. Мы все не могли с ней общаться. А я просто сидел и слушал, как она какую-то чушь несла. Ну какие-то там истории, как мужчина должен себя вести в семье. Мне вот просто интересно любого человека послушать». Алексей Ягудин

Как отметил Алексей Ягудин, Роза Сябитова сразу сказала, что не будет никому готовить на шоу. «А я сказал, что сам приготовлю. Все равно было нечего готовить», — заявил Алексей Ягудин.

больше по теме Алексей Ягудин потерял пять золотых медалей за победы на чемпионатах мира и Европы Как отметил фигурист, он особенно по этому поводу не страдает.

Напомним, что Алексей Ягудин вылетел одним из первых на шоу «Звезды в Африке». При этом он не расстроен по этому поводу.

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