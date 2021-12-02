В Дубае на яхте: жена Моргенштерна в бикини поделилась кадрами из отпуска

Пара впервые вышла на связь после того, как покинула Россию.

Дилара Зинатуллина, жена Моргенштерна, поделилась кадрами из отпуска. На опубликованном видео девушка едет в автомобиле и демонстрирует свой испорченный маникюр.

«Оказывается, ничто так не грозит ногтям, как отдых в Дубаях на яхте», — подписала видео Дилара в stories своего Instagram.

Причиной поломки ногтей послужили ночные купания жены Моргенштерн. Инстадива в пикантном купальнике нырнула в воду потянув за собой ничего не подозревающую подругу.

Моргенштерн с супругой покинул Россию после обвинений в продаже запрещенных веществ. Концерты рэпера в России пока отменены, в ресторане исполнителя ведутся проверки. Моргенштерн до сих пор хранит молчание и не выходит на связь с аудиторией.

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