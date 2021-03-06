«Секси»: Дилара Зинатуллина похвасталась сочным «персиком» в ажурных трусиках

20-летняя возлюбленная шоумена не постеснялась поделиться с поклонниками откровенным снимком.

Избранница популярного блогера и исполнителя Дилара Зинатуллина опубликовала горячий кадр в белье на своей странице в Сети.

Девушка Моргенштерна уже успела засветить упругие бедра и ягодицы в клипах своего бойфренда. Сам Алишер не против того, чтоб Дилара демонстрировала прелести фигуры. 23-летний шоумен привык к эпатажному стилю, поэтому фото в нижнем белье его не смущают.

«Девушка рэпера», — подписала свой снимок Зинатуллина.

Блогер-миллионник запечатлелась в черной худи Vetements на голое тело. Из под дорогой толстовки виднелось алое белье. Поклонники знаменитости были взбудоражены таким эффектным появлением Дилары на студии своего парня:

«Секси», «Лучшая», «Крутышка», «Как горячо», «Шикарная», «Вау! Просто нереальная», «Классное белье», «Как же Алишеру с тобой повезло!».

Сам Алишер так объяснил присутствие девушки на музыкальной студии:

«Это мы стоны записывали».

Напомним, что недавно Моргенштерн отметил свое 23-летие. Торжество состоялось в собственном заведении музыканта — KAIF Provenance. Там же он праздновал день рождения известного звездного менеджера Анны Верхолаз.

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