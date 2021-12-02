«Как же это мило!»: невестка Валерии показала, как малышка Селин умеет разговаривать

Крохе Селин нет еще и года, но она уже выучила главное слово.

Певица Валерия в этом году впервые стала бабушкой. Ее самый младший сын Арсений Шульгин с женой Лианой произвели на свет дочурку с именем Селин. Девочка растет копией своего папы, а накануне вся звездная семья отметила ее 11 месяцев.

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Невестка Валерии запечатлела кроху, и на видео попали ее «разговоры». Первое слово, которое освоила внучка певицы, — это «мама». И Селин снова и снова его повторила на камеру.

«Невозможная любовь! Как же это мило!», — написала Лиана Шульгина.

Отметим, что малышка Селин родилась в первый день нового года, а назвали ее молодые родители необычным именем, сложив оба своих в одно – «Сеня» и «Лиана».

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