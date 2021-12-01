«Уже 11 месяцев»: невестка Валерии показала, как выглядела внучка певицы после рождения

1 декабря кроха отмечала важную дату. По такому случаю Лиана опубликовала фото, на которой ей всего несколько дней от роду.

Валерия славится не только своим голосом, но и дружной семьей. Она счастлива в браке с Иосифом Пригожиным. От прошлых отношений у нее выросли наследники: Анна, Артемий и Арсений.

Они уж давно живут самостоятельно. Младший сын артистки в прошлом году женился на своей избраннице Лиане, а вскоре у них родился первенец — дочка Селин. Малышка стала отрадой для родителей и бабушки.

И хоть Валерия не сразу привыкла к новому статусу, она старается каждую свободную минуту посвящать крохе. А 1 декабря малышке исполнилось 11 месяцев. По такому случаю жена Арсений опубликовала нежный кадра, на котором Селин всего несколько дней от роду. Она была облачена в шапочку и розовый бодик. Ребенок лежал в вязаном пледике сливочного цвета.

«Маленькой девчонке на фото несколько дней, а сегодня уже 11 месяцев. Как же быстро растут дети», — написала Лиана.

Примечательно, что Пригожин тоже опубликовал кадры с внучкой Валерии. Он показал, как кроха выглядит сейчас. Она уже начала ходить и даже петь.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. «Какая прелесть», «На Шульгина деда похожа», «Какие миленькие ручки и глазки», «Просто пупсик», «Скоро уже годик», «Большая принцесса стала», «Просто красотка! Ну есть в кого», «Мне нравится эта малышка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.