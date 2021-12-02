«Дремучее заблуждение»: Катерина Шпица заговорила о важной теме в сфере здоровья

В начале этого года Катерина Шпица вышла замуж за фитнес-тренера Руслана Панова. Пара встречалась на протяжении нескольких лет. В своем инстаграме звезда решила поднять важную тему в день борьбы со СПИДом, который приходится на 1 декабря.

«Бытует стереотип, что ВИЧ – удел наркоманов и гомосексуалистов. Это дремучее заблуждение! Им заражаются и благополучные юные девушки, вступая в первый в жизни половой контакт, находясь в отношениях, которые считают моногамными. Каков процент людей, которые сдают анализы на ИППП, прежде чем отказаться в своих сексуальных отношениях от презервативов? Эта цифра стремится к нулю!», — написала Шпица.

В комментариях фанаты поблагодарили Катерину за столь откровенную тему.

Напомним, в конце октября актриса отметила свой 36-й день рождения. Она воспитывает сына Германа от первого брака, которому в этом году исполнилось девять лет.

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