«Отстаньте от бывших отцов»: Седокова жестко высказалась в адрес разведенных

Накануне Анна Седокова решилась на откровения. Певица рассказала своим фанатам в инстаграме, что не любит вспоминать тот период, когда выступала в составе «ВИА Гры». По ее словам, там было много лицемерия и вообще плохих вещей. Кроме того, Анна отметила, что никогда не просила денег у своих бывших мужей.

«Отстаньте вы от бывших отцов. Я испытываю исключительно благодарность. Никогда ничего не просила, не требовала, не хотела. Не понимаю женщин, которые тянут алименты, судятся, мутят воду. Живите своей жизнью», — написала Седокова.

Напомним, у Седоковой трое детей от разных мужчин. Она воспитывает 16-летнюю Алину, 10-летнюю Монику и 4-летнего Гектора. Средняя дочь живет с отцом в США и Анна встречается с ней на особенных условиях.

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