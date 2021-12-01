Анна Седокова о гардеробе: «Чем старше женщина, тем дороже должна быть ее одежда»

Певица отмечает, что недорогие бренды позволительны 20-летним девушкам, а у взрослых дам должны быть другие тенденции.

В новом интервью певица Анна Седокова рассказала о своем бизнесе помимо музыки и конкретно о собственной марке одежды LA Story.

38-летняя артистка поделилась, что 70% ее гардероба составляют вещи личного бренда. Ее компания работает так, что звезда может придумать новую идею и уже через пару часов надеть на себя готовую вещь.

Говоря о гардеробе, Анна отмечает, что в нем должна быть одежда от дорогих брендов. Особенно, если женщина давно рассталась с девичьим стилем.

«Люблю ли я дорогие бренды? Мой лайфхак — чем старше женщина становится, тем дороже должны быть у нее одежда, сумки и крупнее должны быть у нее бриллианты. В 38 лет уже нельзя надевать те вещи недорогих марок, которые ты носил в 20. Эти марки должны остаться для юных девушек, — поделилась Седокова с журналистами Teleprogramma.pro. — Все-таки нужно покупать меньше одежды, но качественной».

Певица также отметила, что в декабре 2021 года откроет большой магазин собственного бренда. Пандемия, как ни странно, дала толчок к развитию бизнеса звезды.

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