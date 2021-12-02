Деревянный крест и черно-белое фото: как выглядит могила Александра Градского

1 декабря родные и поклонники простились с Александром Градским. Его похоронили на Ваганьковском кладбище, хотя еще при жизни композитор хотел, чтобы было иначе. На Кузьминском кладбище покоятся его родители, там же хотел быть и он.

Рядом с Градским не оказалось никого из известных коллег. Могила находится прямо у кирпичного забора, на котором висит табличка с предупреждениями о риске обрушения кладки. На месте упокоения стоит деревянный крест и черно-белая фотография певца. На ней он предстал молодым. Все усыпано живыми цветами. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Напомним, Александр Градский умер 28 ноября. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

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