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Деревянный крест и черно-белое фото: как выглядит могила Александра Градского

Певца похоронили на Ваганьковском кладбище 1 декабря.

Деревянный крест и черно-белое фото: как выглядит могила Александра Градского
Александр Градский. Фото: Global Look Press

1 декабря родные и поклонники простились с Александром Градским. Его похоронили на Ваганьковском кладбище, хотя еще при жизни композитор хотел, чтобы было иначе. На Кузьминском кладбище покоятся его родители, там же хотел быть и он.

Могила Градского
Могила Александра Градского. Фото: Иван Макеев/КП

Рядом с Градским не оказалось никого из известных коллег. Могила находится прямо у кирпичного забора, на котором висит табличка с предупреждениями о риске обрушения кладки. На месте упокоения стоит деревянный крест и черно-белая фотография певца. На ней он предстал молодым. Все усыпано живыми цветами. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Могила Александра Градского
Могила Александра Градского. Фото: Иван Макеев/КП

Напомним, Александр Градский умер 28 ноября. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

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