«А Решетова так не умеет»: сверкнув пышными ягодицами, новая пассия Тимати встала на мостик в шпагате

Новая девушка Тимура Юнусова, 19-летняя Саша Дони, не может прожит ь и дня без тренировок. Длинноногая красотка с детства занималась гимнастикой, но ушла из спорта. Зато сейчас продолжает поддерживать форму.

После того, как экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова показала свой шпагат, Саша Дони тоже щегольнула своей растяжкой. Блондинка позировала в элементе «мостик», одну ногу при этом подняв вертикально, и продемонстрировала идеальный шпагат. При этом красотка повернулась пышными ягодицами прямо в камеру.

«Вы соскучились по моему шпагату», — подписала фото Саша Дони.

Фолловеры, среди которых немало хейтеров, стали наперебой комментировать снимок: «Вы с Решетовой соревнуетесь?», «Куда решетовой до этой растяжки», «А Решетова так не умеет», «Решетова тоже начала заниматься понятно теперь», «Боже! Это очень красиво… такая гибкость», «Волочкову все равно не переплюнешь».

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Напомним, что в сентябре 2020 года Тимати и Анастасия Решетова расстались. Рэпер сходил на шоу «Холостяк», где выбрал красавицу Екатерину Сафарову, но задержался возле нее ненадолго. Уже в конце лета певец отдыхал в компании Саши Дони.

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