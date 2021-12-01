«Слово Эвелине Бледанс!»: народ упал со смеху от оговорки Киркорова в адрес Хромченко на «Модном приговоре»

Шоу «Модный приговор» на Первом канале вышло в обновленном формате. Теперь в его рамках будут также выходить программы, посвященные гардеробам детей. А вместо заседателей будут участвовать звезды.
В новом выпуске кресло Александра Васильева занял Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочкой Аллой-Викторией, место защитника — Ани Лорак с наследницей Софией. Дети вместе со взрослыми обсудили юную героиню проекта Еву, которую обвиняли в излишней любви к оверсайзу и черному цвету.
При этом дочь Киркорова мудро рассудила: «Надо быть собой и не слушать, что говорят мальчики».
Музыкант решил обратиться к фэшн-обвинителю Эвелине Хромченко и с важным видом (все-таки судья) изрек: «Я передаю слово Эвелине Бледанс!»
Зал рухнул, включая самого артиста и ведущую. Модный эксперт не стала обижаться на нового судью и моментально ответила: «Она придет, но только через час».
«Господи, прости!» — сказал Киркоров и стал креститься.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.