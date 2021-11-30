«Сказал, чтобы она у родителей спросила, кто я такой»: как Градский покорил сердце молодой жены

Телеведущий Андрей Малахов в программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1» поставил фрагмент интервью, в котором музыкант Александр Градский вспоминал знакомство со своей четвертой женой Мариной Коташенко.

«Я на улице ее увидел. Это было на Новом Арбате. Я ее увидел в окно. Проехал метров 50 или 70. И поехал обратно. Спросил ее: «Вы меня знаете или нет?» Она сказала, что не знает. Я спросил: «Хотите прикоснуться к истории?» Дал ей свой телефон и назвал фамилию. Сказал, чтобы она у родителей спросила, кто я такой». Александр Градский

Как отмечал Градский, он попросил перезвонить Коташенко, если он ей понравился. «Я позвонил в итоге сам недели через три, и все», — вспомнила Градский.

Напомним, что Александр Градский и Марина Коташенко были вместе с 2003 года. Она младше звезды на 35 лет. У них двое общих детей.

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