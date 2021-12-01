Прощание с Александром Градским: сотни поклонников встали в живую очередь с цветами у театра

Несмотря на снегопад в столице, люди пришли проститься с выдающимся музыкантом.

В театре «Градский холл» в Москве началось прощание с одним из самых выдающихся российских музыкантов современности Александром Градским, сообщает с места событий корреспондент Teleprogramma.pro.

Люди встали в живую очередь у ворот «Градский Холл». Многие при этом с цветами и в масках.

Отметим, что поклонники уже несколько дней носят цветы к зданию театра. Для многих Александр Градский был кумиром их молодости.

Напомним, что Александр Градский ушел из жизни 28 ноября в возрасте 72 лет. Его похоронят на Ваганьковском кладбище столицы.

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