Как украсить дом к Новому году из подручных материалов
Видео
Прическа на Новый год для девочек в садик и школу
Видео

Прощание с Александром Градским: сотни поклонников встали в живую очередь с цветами у театра

Несмотря на снегопад в столице, люди пришли проститься с выдающимся музыкантом.

Прощание с Александром Градским: сотни поклонников встали в живую очередь с цветами у театра
Александр Градский. Фото: Globallookpress.com

В театре «Градский холл» в Москве началось прощание с одним из самых выдающихся российских музыкантов современности Александром Градским, сообщает с места событий корреспондент Teleprogramma.pro.

Поклонники Александра Градского
Поклонники Александра Градского. Фото: Ольга Храбрых

Люди встали в живую очередь у ворот «Градский Холл». Многие при этом с цветами и в масках.

Отметим, что поклонники уже несколько дней носят цветы к зданию театра. Для многих Александр Градский был кумиром их молодости.

Напомним, что Александр Градский ушел из жизни 28 ноября в возрасте 72 лет. Его похоронят на Ваганьковском кладбище столицы.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Александр ГрадскийАлександр Градский последние новостиМоскваТеатр "Градский холл"Умер Александр Градский