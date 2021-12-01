«Он потерял несколько миллионов рублей на музыкальном бизнесе»: Сафронов – о Градском

По словам художника, музыкант однажды делал ремонт в своей квартире.

Художник Никас Сафронов рассказал, как однажды музыкант Александр Градский делал ремонт в своей квартире. Тогда певец отменил все свои дела.

«Он потерял несколько миллионов рублей на своем музыкальном бизнесе, но зато сохранил деньги при ремонте — ничего не пришлось переделывать по несколько раз. И никогда об этом не жалел. Саша следил за всем процессом и как управляющий строго контролировал все действия рабочих». Никас Сафронов

Как отметил Никас Сафронов, стройка — это всегда мутная история. Существует много подводных камней. Обязательно где-то надурят. Художник и сам с этим сталкивался неоднократно. Саша, как сказал Сафронов, всегда старался минимизировать потери, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Его похоронят 1 декабря на Ваганьковском кладбище.

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