«Раскрывается через собственную личную жизнь»: Хмельницкая призналась, из-за кого согласилась на главную роль в новом сериале

Новый сериал «Березовая роща» с Аленой Хмельницкой и Юрием Батуриным перенесет телезрителей в 80-е годы. Показ его начнется 5 декабря на канале ТВ Центр. Действие происходит в поселке, где живет партийная, культурная советская элита. Хмельницкая сыграла жену процессора Забелина.
«В первую очередь я согласилась, потому что режиссером была Кира Ангелина. А для меня очень важно, кто снимает. И, конечно, сама история. Все персонажи сложные, непростые, и мне это понравилось. Мою героиню тоже зовут Кира – она жена героя Юрия Батурина – профессора Забелина. У нее есть и своя история, и история как мамы — она раскрывается через ее собственную личную жизнь, и затрагиваются проблемы с детьми. Это все было интересно играть», — цитирует актрису «Комсомольская правда».
Также Хмельницкая отметила, что над сериалом работала команда профессионалов, которые грамотно подобрали декорации, реквизит, образы.
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