В поездке по Европе: Джанабаева в черной куртке дудун с белым воротником нежно прильнула к Меладзе

Экс-солистка группы «ВИАГра» Альбина Джанабаева поделилась в микроблоге редкими кадрами.
Она разместили несколько снимков, на которых предстала вместе с мужем, известным вокалистом Валерием Меладзе.
Одеты звездные супруги немного необычно для их статуса. Со стороны их ни за что не примешь за представителей селебрити.
На Альбине Джанабаевой объемная куртка дудун с белым воротником, а Валерий Меладзе в пуховике серебристого оттенка и кепке.
Некоторой маргинальности образам придают резиновые сапоги цвета болота на ногах у обоих супругов. На одном из кадров Альбина Джанабаева нежно прильнула к мужу и тает от нежности.
«Родаки на охоте. Как думаете, на кого охотимся? Смотрите сториз», — подписала кадры Альбина Джанабаева.
Судя по видео в сторис, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе находятся в Европе. Скорее всего, это юг Франции. В кадре видны шале и огромные виноградники.
Взяла ли звездная пара с собой в путешествие детей, Альбина Джанабаева не сообщила.
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