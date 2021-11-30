«Священник был прикупленный»: Захарова объяснила, почему брак ее мужа с Распутиной ненастоящий

Настоящая жена бизнесмена Виктора Захарова Елена в эфире программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» заявила, что брак певицы Маши Распутиной с ее мужем ненастоящий.

«Это купленный брак. Дали пачку денег отцу Сергию, поэтому их обвенчали. Священник был прикупленный. Друг семьи. Прикормленный. Священник у них как член семьи. Он был на всех пьянках и в ресторанах». Елена Захарова

Как отметила Елена Захарова, сейчас священника сняли с работы. «Епархия сняла. Раньше у батюшки был дом деревянный и церковь. А теперь особняк кирпичный. А церковь так и осталась. Это все заметили и сняли его. Батюшка не чист на руку», — заметила Захарова.

Ранее Маша Распутина рассказывала, что обвенчалась с Виктором Захаровым. При этом она уже после узнала, что вообще-то Виктор Захаров женат на другой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!