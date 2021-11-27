«Враги не должны находиться на нашей территории»: Маша Распутина намерена выгнать дочь из дома

Недавно Маша Распутина рассказывала, что они с мужем отселили свою дочь Машу из роскошного семейного особняка в гостевой домик. А если она отправится на ток-шоу еще раз, они и вовсе выгонят ее из дома. Причиной всему – участие девушки в ток-шоу, где она рассказывает о жизни семьи популярной певицы.

«Мы с супругом укажем ей на порог. Другого выхода нет. Если она не хочет быть другом своим родителям, значит, она — враг. А враги не должны находиться на нашей территории. Она и в первый раз пошла на программу, и во второй, поставив нас перед уже свершившимся фактом. Мы объясняли ей, говорили, что так вести нельзя. Но ничего не помогло. У нее нет авторитетов в жизни», — посетовала певица в интервью «Собеседнику».

Добавим, что Маша Распутина учится в МГИМО на журналиста. Девушка не скрывает, что хочет получить славу, пусть и скандальным путем.

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