«Не от большого ума!»: Маша Распутина ответила на оскорбления Татьяны Васильевой

Певица Маша Распутина не поняла, с какой стати о ней решила высказаться Татьяна Васильева. Они не подруги и находятся в разных возрастных категориях.

Актриса Татьяна Васильева в недавнем интервью задела нескольких известных дам. Она оскорбила Елену Проклову, Машу Распутину и Марию Максакову, назвав их «туповатыми».

Певица Маша Распутина призналась, что шокирована словами 74-летней звезды театра и кино, с которой даже не знакома лично.

«Какое она имеет право оскорблять знаменитых людей публично? — возмутилась Маша Распутина. — Что это такое вообще? Она что, со мной на брудершафт пила? Она знает меня как человека? Мы никогда даже не общались! Откуда у нее такие умозаключения по поводу настоящих русских певиц и актрис?»

Певица заявила, что выпады Татьяны Васильевой стали для нее полнейшей неожиданностью. Распутина всегда была лучшего мнения об актрисе и причисляла себя к поклонникам ее таланта. А тут такое!

«Я к ней вообще-то нормально относилась, считала классной актрисой. Всегда говорила: «Какая же замечательная Татьяна Васильева». И вдруг такое услышать… Наверное, такое может высказать человек не от большого ума», — цитирует Машу Распутину «Собеседник».

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